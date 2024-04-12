سيول وواشنطن وطوكيو تجري مناورات بحرية مشتركة

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أجرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان مناورات بحرية مشتركة خلال اليومين الماضيين في المياه الواقعة إلى الجنوب من جزيرة جيجو الكورية.وشارك في هذه المناورات 6 سفن عسكرية، منها حاملة الطائرات الأمريكية "تيودور روزفلت"، و5 مدمرات من الدول الثلاث.وتم إجراء هذه المناورات تنفيذا لخطة المناورات المشتركة متعددة السنوات التي وضعتها سلطات الدفاع في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، بناء على الاتفاق الذي تم التوصل إليه في قمة كامب ديفيد بين قادة الدول الثلاث في شهر أغسطس من العام الماضي.وقالت القوات البحرية الكورية إن المناورات الأخيرة تركزت على تعزيز القدرة على المواجهة المشتركة لتهديدات كوريا الشمالية النووية والصاروخية المتزايدة.وشملت المناورات تدريبات على منع النقل البحري غير القانوني لكوريا الشمالية لأسلحة الدمار الشامل، والإنقاذ البحري.