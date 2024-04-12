الزعيم الكوري الشمالي يتعهد بتطوير العلاقات مع الصين

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أفادت تقارير رسمية بأن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" قد التقى بكبير المشرعين الصينيين "تشاو لي جي"، أول من أمس السبت، لمناقشة سبل تطوير العلاقات الثنائية.وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية أمس الأحد إن كيم التقى مع تشاو، الذي يعد ثالث أكبر مسؤول في الصين، في مقر اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم، في بيونغ يانغ. وخلال الاجتماع الذي عقد على مأدبة غداء، ناقش الجانبان سبل تعزيز وتوسيع التبادلات والتعاون لتطوير العلاقات الودية بمناسبة عام الصداقة بين الصين وكوريا الشمالية.وأكد كيم على أن زيارة تشاو لها أهمية كبيرة في إظهار أن الصداقة بين كوريا الشمالية والصين ومواصلة تطوير العلاقات الودية والتعاونية التقليدية بين البلدين بما يتماشى مع متطلبات العصر.وأعرب كيم أيضا عن أمله في أن يعمل البلدان على تطوير تقاليد الصداقة الدائمة هذه بشكل مضطرد حتى يشهدا التقدم والثمار في عام الصداقة بين كوريا الشمالية والصين.وأضاف تقرير وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن المحادثات جرت في جو وديّ طيب وصادق، موضحة أن تشاو والوفد المرافق له غادروا بيونغ يانغ يوم السبت.ويعد تشاو أعلى مسؤول صيني يزور كوريا الشمالية منذ تفشي جائحة كورونا.وكان الوفد الصيني بقيادة تشاو قد وصل إلى كوريا الشمالية يوم الخميس الماضي في زيارة استغرقت ثلاثة أيام لحضور حفل افتتاح عام الصداقة بين الصين وكوريا الشمالية، الذي يصادف الذكرى الـ75 على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين بكين وبيونغ يانغ.