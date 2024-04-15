أسعار الأغذية المصنعة في كوريا ترتفع بنسبة 6.1%

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ارتفعت أسعار المنتجات الغذائية المصنعة في كوريا الجنوبية بنسبة تزيد على ستة بالمائة خلال العام الماضي.ووفقا لتقرير صادر وكالة المستهلك الكورية أمس الأحد، فإن مسحها لأسعار 32 منتجا غذائيا مصنّعا خلال الربع الأول من هذا العام قد أظهر أن أسعار 25 منتجا ارتفعت مقارنة بالعام السابق.وبلغ متوسط الارتفاع في جميع البنود الـ32 6.1%، في حين بلغ متوسط الارتفاع في 25 بندا منها 9.1%. وكانت الزيادات في الأسعار أكبر بين المكونات الأساسية، حيث ارتفعت أسعار زيوت الطهي بنسبة 50% تقريبا على أساس سنوي لتصل إلى 963.7 وون لكل 100 ملليلتر في الربع الأول.كما قفزت أسعار السكر ومعجون فول الصويا بنسبة 27.7% و17.4% على التوالي على أساس سنوي خلال نفس الفترة.وفي المقابل شهدت سبعة عناصر انخفاضا في الأسعار خلال هذه الفترة، بما في ذلك كعك السمك والسوجو والتونة المعلبة وصلصة الصويا والدقيق.