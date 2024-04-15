الرئيس الكوري يعقد اجتماعا طارئا بشأن الوضع في الشرق الأوسط

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عقد الرئيس الكوري يون صوك يول اجتماعا طارئا يوم أمس الأحد لمناقشة ردود الفعل على التوتر المتصاعد في منطقة الشرق الأوسط بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل.وأوضح المكتب الرئاسي أن الاجتماع عُقد لمناقشة الوضع الأمني والاقتصادي العالمي في أعقاب أزمة الشرق الأوسط الأخيرة وتأثيرها على اقتصاد كوريا الجنوبية وأمنها.وأمر الرئيس، خلال ترأسه الاجتماع، بمراقبة وإدارة الأوضاع المحيطة بأسعار النفط العالمية وإمدادات الطاقة وشبكة سلسلة التوريد عن كثب.وقال المكتب الرئاسي إن يون أصدر تعليمات للحكومة بإجراء فحص شامل لعوامل الخطر الاقتصادية والأمنية، وإعداد إجراءات مفصلة لضمان الاستجابة السريعة والفعالة لأي تطورات في الوضع.كما أصدر الرئيس يون تعليمات للمسؤولين بإعداد إجراءات للسلامة بشكل شامل للمقيمين والمسافرين والسفن الكورية الجنوبية في المنطقة. وفي ضوء تزايد حالة عدم اليقين المحيطة بالاقتصاد العالمي بسبب عدم الاستقرار الجيوسياسي في الشرق الأوسط، اتفق المشاركون على مراقبة تأثير ذلك على أسعار النفط العالمية وتحركات أسعار الصرف عن كثب والاستجابة بسرعة لتأثيرها على الاقتصاد.