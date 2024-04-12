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الاقتصادية

كوريا وجورجيا تبدآن جولة جديدة من محادثات اتفاقية المشاركة الاقتصادية

Write: 2024-04-15 15:18:54Update: 2024-04-15 16:05:35

كوريا وجورجيا تبدآن جولة جديدة من محادثات اتفاقية المشاركة الاقتصادية

Photo : YONHAP News

بدأت كوريا الجنوبية وجورجيا اليوم الاثنين جولة جديدة من المحادثات الخاصة بالتفاوض على اتفاقية المشاركة الاقتصادية بين البلدين.
وقالت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية إن حوالي 30 مسؤولا من الجانبين سيعقدون مفاوضات لمدة 3 أيام بدءا من اليوم، مع التركيز على مناقشة التفاصيل المتعلقة بالسلع والخدمات والتعاون.
وقد عقد الجانبان الجولة الأولى من المحادثات في شهر فبراير الماضي في جورجيا، حيث تم إحراز تقدم في هذا الشأن، وتوصلا إلى اتفاقيات بشأن العديد من القضايا.
الجدير بالذكر أن اتفاقية المشاركة الاقتصادية هي اتفاقية تجارية تتضمن العناصر المتعلقة بفتح السوق، مثلما تتضمنها اتفاقية التجارة الحرة، بما في ذلك إلغاء التعريفات الجمركية، لكنها تركز بشكل أكبر على إنشاء شبكة تجارية متبادلة المنفعة.
وتتوقع الحكومة الكورية أن تؤدي اتفاقية المشاركة الاقتصادية مع جورجيا إلى توسيع التعاون الثنائي في مجالات الزراعة والسياحة والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى زيادة الصادرات الكورية إلى منطقة القوقازعن طريق جورجيا.
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