كبير المشرعين الصينيين يلتقي بالزعيم الكوري الشمالي

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قال تقرير نشرته وكالة "شين خوا" الصينية للأنباء وتقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، إن "تشاو لي جي" رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني التقى بالزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" أول من أمس السبت في بيونغ يانغ.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تجري فيها تبادلات رفيعة المستوى بين كوريا الشمالية والصين منذ عقد جولتين من محادثات القمة بين البلدين في شهريْ يناير ويونيو من عام 2019.وجاءت زيارة "تشاو" لكوريا الشمالية لحضور حفل افتتاح "عام الصداقة بين كوريا الشمالية والصين" الذي أقيم يوم الجمعة الماضي في بيونغ يانغ.وقال "تشاو" إن هذا العام يوافق الذكرى الـ75 على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وكوريا الشمالية، موضحا أن رحلة الـ75 عاما الماضية جسدت حسن الجوار والصداقة.ومن جانبه، شدد المتحدث باسم وزارة التوحيد الوطني في كوريا الجنوبية "كو بيونغ سام" على أن جميع التبادلات بين الدول المحيطة بشبه الجزيرة الكورية مع كوريا الشمالية يجب أن تتم ضمن إطار يفضي إلى نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية، وإحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية، مع الالتزام بقرارات مجلس الأمن.