مجموعات المعلمين تتعهد بإنشاء مدارس آمنة في الذكرى العاشرة على مأساة سيه وال

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قبل يوم واحد من حلول الذكرى السنوية العاشرة على غرق العبارة "سيه وال"، تعهدت جمعيات المعلمين الكبرى في كوريا الجنوبية ببذل قصارى جهدها لإنشاء مدارس آمنة.وفي بيان أصدره الاتحاد الكوري لرابطات المعلمين، أمس الاثنين، قال الاتحاد إنه يتذكر ويكرم 304 أشخاص قتلوا في حادث غرق العبارة "سيه وال"، من بينهم 250 طالبا و11 معلما. وأضاف البيان أنه بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة على تلك المأساة، فإن الاتحاد لن ينسى أبدا معلمي مدرسة "دان وان" الثانوية الذين خاطروا بحياتهم لإنقاذ الطلاب.كما أصدر اتحاد المعلمين والعاملين في مجال التعليم الكوري بيانا قال فيه إنه يكرم ذكرى الضحايا الـ304، وتعهد بتذكر تلك المأساة بغض النظر عن مرور الوقت. وأضاف الاتحاد أنه لن ينسى تلك المأساة أبدا، إلى أن يأتي اليوم الذي تؤتي فيه الجهود المبذولة لتحقيق مجتمع آمن ثمارها.