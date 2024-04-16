كوريا الجنوبية تصدر تحذيرا خاصا من السفر إلى إيران

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أصدرت حكومة كوريا الجنوبية يوم أمس الاثنين "تحذيرا مبدئيا خاصا" من السفر إلى إيران، بعد تصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط.وسوف تظل تحذيرات السفر من المستوى الثالث المعمول بها حاليا في بعض أجزاء إيران سارية المفعول، بما في ذلك مناطق الحدود الإيرانية مع العراق وتركيا. يذكر أن تحذير السفر الخاص، الذي يعادل ما بين المستوى الثاني والمستوى الثالث بموجب النظام المكون من أربعة مستويات في كوريا، سيكون صالحا لمدة تصل إلى 90 يوما، ويتم إصداره عندما تكون هناك مخاطر أمنية عاجلة.وقد نصح مسؤول في وزارة الخارجية في سيول المواطنين الكوريين الجنوبيين بإلغاء أو تأجيل رحلاتهم إلى إيران.وبالنسبة للكوريين الجنوبيين المقيمين في تلك الدولة الشرق أوسطية، نصحهم المسؤول بالمغادرة إلى مناطق آمنة ما لم يضطروا إلى التعامل مع واجبات عاجلة.