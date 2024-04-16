الأحزاب السياسية تحضر حفل تأبين بمناسبة ذكرى مأساة العبّارة سيه وال

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سيحضر رؤساء وكبار المسؤولين من الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة في كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء مراسم إحياء الذكرى العاشرة على كارثة غرق العبارة "سيه وال" في عام 2014.وسوف تقوم قيادة حزب قوة الشعب الحاكم وقيادة الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، بمن في ذلك زعيم التكتل البرلماني لحزب قوة الشعب "يون جيه أوك" وزعيم التكتل البرلماني للحزب الديمقراطي "هونغ إيك بيو"، بزيارة إلى مدينة "آن سان" بمقاطعة "كيونغ كي"، لحضور مراسم التأبين التي ستعقد في الساعة الـ3 مساء. وسوف يحضر المراسم أيضا القادة وكبار المسؤولين من أحزاب المعارضة الصغيرة، بما في ذلك حزب العدالة الخضراء، وحزب المستقبل الجديد، وحزب الإصلاح الجديد، وحزب إعادة بناء كوريا. وسوف يتغيب رئيس الحزب الديمقراطي "لي جيه ميونغ" عن هذا الحدث لأنه سيتعين عليه حضور جلسة المحكمة الخاصة في قضية الفساد، التي ستعقد في العاصمة سيول.ويصادف هذا العام الذكرى السنوية العاشرة على تلك المأساة التي وقعت في يوم 16 أبريل 2014، حيث غرقت السفينة المنكوبة في المياه قبالة الساحل الجنوبي الغربي للبلاد، مما أودى بحياة 304 أشخاص معظمهم من طلاب إحدى المدارس الثانوية. وسوف تقام مراسم تذكارية وفعاليات مختلفة في جميع أنحاء البلاد اليوم الثلاثاء لإحياء تلك الذكرى.