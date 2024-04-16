تقرير أمريكي يقول إن كوريا الشمالية لديها قدرة على هندسة الأسلحة البيولوجية وراثيا

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قال تقرير حكومي أمريكي إن كوريا الشمالية تمتلك القدرة على هندسة الأسلحة البيولوجية وراثيا.وقدمت وزارة الخارجية الأمريكية هذا التقييم في تقرير سنوي أصدرته أمس الاثنين بعنوان "التمسك والامتثال لاتفاقيات والتزامات الحد من الأسلحة ومنع الانتشار ونزع السلاح". وقال التقرير إن كوريا الشمالية لديها القدرة على هندسة الأسلحة البيولوجية وراثيا باستخدام تقنيات مثل "تقنية كريسبر"، التي أعلنت عنها أكاديمية الدولة للعلوم في كوريا الشمالية ومصادر أخرى.يذكر أن كلمة "كريسبر" هي اختصار لعبارة "التكرارات المتناوبة القصيرة المتجمعة والمتباعدة بانتظام"، وهو ما يشير إلى تقنية التحرير الدقيق للمعلومات الوراثية في الحمض النووي للكائنات الحية.وكان التقرير الصادر في العام الماضي قد قال إن كوريا الشمالية لديها "قدرة محدودة على الأقل" على هندسة الأسلحة البيولوجية وراثيا. ويشير التغيير في الصياغة إلى أن قدرة كوريا الشمالية على إنتاج الأسلحة البيولوجية ربما تكون قد تحسنت.وأشار تقرير هذا العام أيضا إلى أن كوريا الشمالية لديها برنامج للأسلحة البيولوجية الهجومية، وأضاف أنها واصلت برنامجها على الرغم من أنها أصبحت دولة طرفا في اتفاقية الأسلحة البيولوجية في عام 1987.