تقرير يقول إن إسرائيل تدرس توجيه رد مؤلم لإيران دون التسبب في حرب إقليمية

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قال تقرير إعلامي إن مجلس الحرب الإسرائيلي يفكر في توجيه "انتقام مؤلم" ضد إيران، بما لا يؤدي إلى اندلاع حرب شاملة.وقال التقرير الذي بثته القناة 12 الإسرائيلية إن مجلس الحرب ناقش يوم أمس الاثنين عدة خيارات للانتقام من إيران والتي ستكون مؤلمة، ولكن من غير المرجح أن تؤدي إلى اندلاع حرب إقليمية. وأضاف التقرير أن مجلس الوزراء الحربي يهدف أيضا إلى خيار لن تعارضه الولايات المتحدة والحلفاء الآخرون.وتأتي تلك المناقشات بعد أن شنت إيران هجوما على إسرائيل خلال عطلة نهاية الأسبوع بإطلاق 170 طائرة بدون طيار و30 صاروخ كروز و120 صاروخا باليستيا.وزعم الجيش الإسرائيلي أنه تم اعتراض 99% منها ولم تسبب أي أضرار كبيرة للبلاد.ومع ذلك، قالت شبكة "إيه بي سي نيوز" إن تسعة صواريخ باليستية إيرانية على الأقل اخترقت الدفاعات الجوية الإسرائيلية، وأصابت خمسة منها قاعدة "نيفاتيم" الجوية، مما أدى إلى إتلاف طائرة نقل من طراز "سي 130"، ومدرج غير مستخدم ومرافق تخزين فارغة.