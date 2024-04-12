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السياسية

كوريا تحتج على ادعاءات اليابان مجددا بشأن ملكية جزر دوك دو

Write: 2024-04-16 15:36:13Update: 2024-04-16 16:22:17

كوريا تحتج على ادعاءات اليابان مجددا بشأن ملكية جزر دوك دو

Photo : YONHAP News

قدمت  حكومة  كوريا  الجنوبية  احتجاجا قويا  على  مزاعم  الحكومة  اليابانية بأن  جزر  "دوك دو"  الكورية  أرض  يابانية،  وطالبتها بالتراجع  عن  ذلك  فورا. 
وقال  المتحدث باسم  وزارة  الخارجية في  سيول  اليوم  إن  الحكومة الكورية  تحتج  بقوة  على  تكرار  الحكومة  اليابانية مزاعمها  غير  الصحيحة بشأن  ملكية  تلك  الجزر  التي  هي  ضمن  الأراضي  الكورية بشكل  واضح  من  النواحي  التاريخية والجغرافية  والقانون  الدولي، وتحث  طوكيو  على  التراجع  فورا  عن  تلك  المزاعم.
وشدد  المتحدث على  أن  أي  مزاعم  من  قبل  الحكومة اليابانية  بشأن  جزر  "دوك  دو"، التي  هي  أراضٍ  كورية  أصيلة، لن  تؤثر  على  الإطلاق  على  السيادة  الكورية على  تلك  الجزر، مؤكدا  على  عزم  الحكومة  الكورية التعامل  مع  مثل  تلك  المزاعم بشكل  صارم  في  المستقبل  أيضا. 
جاء  ذلك  في  أعقاب  إصدار  الحكومة اليابانية  تقريرها  الدبلوماسي المؤقت  لعام  2024  اليوم  الثلاثاء، وادعت  فيه  أن  جزر  "دوك دو"  أرض  يابانية بناء  على  الحقائق التاريخية  والقانون  الدولي.
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