انعقاد أول اجتماع بين وزراء مالية كوريا والولايات المتحدة واليابان

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من المقرر أن يعقد أول اجتماع بين وزراء مالية كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، غدا الأربعاء في العاصمة الأمريكية واشنطن.وصرحت وزارة المالية والاستراتيجية الكورية اليوم بأن نائب رئيس الوزراء ووزير المالية والاستراتيجية "تشيه سانغ موك" سوف يغادر البلاد لحضور الاجتماع، الذي سيعقد لمتابعة مقررات القمة الكورية الأمريكية اليابانية في كامب ديفيد بالولايات المتحددة في شهر أغسطس من العام الماضي، حيث اتفق الرئيس الكوري "يون صوك يول" ونظيره الأمريكي "جو بايدن" ورئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" على إنشاء اجتماع وزراء المالية للدول الثلاث.وقد استهدف هذا الاتفاق تطوير وتوسيع التعاون المالي والتعاون في مجال النقد الأجنبي بين الدول الثلاث، بعدما كان يجري على مستوى ثنائي فقط.ومن المتوقع أن يناقش نائب رئيس الوزراء الكوري ووزيرة الخزانة الأمريكية "جانيت يلين" ووزير المالية الياباني "شونيتشي سوزوكي" خلال هذا الاجتماع سبل التعاون بين الدول الثلاث لتحقيق الاستقرار في النظام الاقتصادي العالمي.وتتجه الأنظار إلى احتمال إصدار رسالة بشأن التعاون في استقرار الاقتصاد الكلي، على خلفية استمرار ظاهرة "الدولار القوي"، مع تزايد الاضطرابات في الشرق الأوسط مؤخرا وزيادة التوقعات بأن يكون تخفيض سعر الفائدة في الولايات المتحدة متأخرا عما كان متوقعا.وبعد مشاركته في الاجتماع الثلاثي، سيحضر نائب رئيس الوزراء الكوري اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين، حيث ينوي تقديم اقتراح بشأن ضرورة تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتحقيق الحياد الكربوني، واقتراح آخر حول سبل تحسين النظام المالي الدولي، بما في ذلك إصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف، بهدف تحقيق النمو المستدام، ووبالإضافة إلى ذلك متابعة إجراءات دعم أوكرانيا.وفي اجتماع مائدة مستديرة لدعم أوكرانيا، سيعلن الوزير الكوري عن إجراءات متابعة للتعهدات الكورية بتقديم دعم بقيمة مليارين و300 مليون دولار، كما سيجتمع مع وزير المالية الأوكراني "سيرجي مارشينكو" للتوقيع على اتفاقية أساسية لصندوق التعاون الاقتصادي الخارجي.