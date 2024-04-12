إقامة مراسم الذكرى العاشرة على كارثة العبارة سيه وول

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من المقرر أن تُقام مراسم تذكارية بمناسبة الذكرى العاشرة على كارثة غرق العبارة "سيه وول"، وذلك في منتجع "آن سان هوا رانغ" في الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم الثلاثاء.وخلال تلك المراسم التذكارية التي تستضيفها لجنة الذكرى السنوية العاشرة لكارثة العبارة، سيتم إحياء ذكرى الضحايا من خلال حفل المناداة لأسماء 250 ضحية، ومراسم تأبين، وعرض مقاطع فيديو، وعرض بواسطة فرقة مكونة من 4 آلاف و160 مواطنا تحت عناوين "الذكرى" و"الوعد" و"المسؤولية".وسوف تنطلق صفارات الإنذار التذكارية في مدينة "دان وون" لمدة دقيقة واحدة اعتبارا من الساعة الرابعة والدقيقة السادسة عشرة، ومن المقرر أن يتم بث مراسم التأبين على قناة "إم بي سي".وكانت قد أقيمت مراسم تأبين عامة أمام القاعة التذكارية لضحايا العبارة في منتزه "إنتشون" للعائلات بدءا من الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم.يشار إلى أن مجموعة أسر ضحايا الكارثة ومجموعة التضامن الشعبي معها ومؤسسة السادس عشر من أبريل كانت قد أطلقت ​لجنة الذكرى السنوية العاشرة على كارثة العبارة في العام الماضي استعدادا للاحتفال بالذكرى العاشرة.