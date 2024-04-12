مشروعات سام سونغ تخلق أكثر من 21 ألف فرصة عمل في ولاية تكساس

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تحدثت وسائل الإعلام الأمريكية عن النتائج المتوقعة لمشروعات شركة سام سونغ الكورية للإلكترونيات في ولاية تكساس، عقب إعلان الحكومة الأمريكية أمس عن قرارها بتقديم دعم مالي بقيمة 6 مليارات و400 مليون دولار لسام سونغ، التي ستستثمر في منشآت ضخمة لإنتاج أشباه الموصلات في تكساس.وتوقع تقرير نشرته صحيفة "تكساس تريبيون" اليومية أن تؤدي وحدات التصنيع والبحوث التي تخطط سام سونغ لإنشائها إلى خلق 17 ألف وظيفة في قطاع الإنشاءات، وأكثر من 4 آلاف و500 وظيفة في قطاع الإنتاج.وقال تقرير آخر بثه راديو محلي تابع لقناة "إن بي سي" إن سام سونغ سوف تستثمر أكثر من 40 مليار دولار في مدينة "تيلور" في تكساس لإقامة منشآت إنتاج أشباه الموصلات، وتوقع التقرير أن يسهم ذلك في تنمية وتطوير القوى العاملة هناك، وخلق 21 ألفا و500 وظيفة على الأقل في المنطقة.وقد أقيم أمس الاثنين حفلٌ لإعلان الحكومة الأمريكية عن خطة الدعم للشركة الكورية في مصنع الشركة لإنتاج أشباه الموصلات في مدينة "أوستن" في ولاية تكساس، بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين الأمريكيين.وقالت إدارة مصنع سام سونغ في أوستن في تغريدة نشرتها على موقع "إكس"، إن إدارة الرئيس جو بايدن ووزارة التجارة الأمريكية وشركة سام سونغ اتفقت على إبرام مذكرة معاملات أولية توفر ما يصل إلى 6 مليارات و400 مليون دولار من التمويل المباشر.