الحكومة والبنك المركزي يصدران بيانا بعد وصول سعر الدولار إلى 1400 وون

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أصدرت وزارة المالية والبنك المركزي الكوري بيانا مشتركا أمس الثلاثاء وسط تزايد التقلبات في السوق المالية المحلية بسبب الشكوك المحيطة بالأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.وقال البيان إن سلطات الصرف الأجنبي تراقب عن كثب السوق المالية مع توجيه انتباه خاص فيما يتعلق بالتغيرات في أسعار الصرف، فضلا عن العرض والطلب على العملات الأجنبية.وشددت السلطات على أن السلوك المفرط في سوق الصرف الأجنبي أمر غير مرغوب فيه بالنسبة للاقتصاد الكوري.وجاء هذا البيان بعدما تواصل الانخفاض في قيمة العملة الكورية "وون" مقابل الدولار الأمريكي، حيث تجاوز سعر صرف الدولار الواحد مستوى 1400 وون، وذلك في الساعة 11:31 من صباح أمس الثلاثاء، للمرة الأولى منذ 17 شهرا تقريبا.وقد حدث هذا الانخفاض في قيمة العملة الكورية بسبب حالة عدم اليقين في منطقة الشرق الأوسط وسط استمرار قوة الدولار، الذي يعتبر من الأصول الآمنة.