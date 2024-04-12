منتخب كرة القدم الكوري للشباب يفوز على منتخب الإمارات في كأس آسيا

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فاز منتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم للرجال على منتخب الإمارات العربية المتحدة بهدف مقابل لا شيء في المباراة الافتتاحية للمجموعة التي ينتمي إليها الفريقان، ضمن كأس آسيا تحت 23 سنة، والتي تعد بمثابة تصفيات إقليمية لأولمبياد باريس.وفاز المنتخب الكوري الجنوبي، بقيادة المدرب "هوانغ سون هونغ"، بمباراته الأولى في المجموعة الثانية، أمس الثلاثاء، التي أقيمت على استاد "عبد الله بن خليفة" في مدينة الدوحة عاصمة قطر.وسجل اللاعب البديل "لي يونغ جون" هدف الفوز للمنتخب الكوري بضربة رأسية خلال الوقت الإضافي.وبهذا الفوز، يكون منتخب كوريا الجنوبية قد حصل على ثلاث نقاط، ليتقاسم صدارة المجموعة الثانية مع منتخب اليابان، الذي فاز على منتخب الصين بنفس النتيجة في وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء.وسوف يواجه منتخب محاربي التيغوك للشباب نظيره الصيني يوم الجمعة القادم.وتعد بطولة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بمثابة التصفيات الآسيوية المؤهلة لأولمبياد باريس لعام 2024 المقرر إجراؤها هذا الصيف. وسوف تضمن المنتخبات الثلاثة الأولى في بطولة كأس آسيا تحت 23 عاما التي تضم 16 دولة، مكانا في الأولمبياد، بينما سيلعب الفريق صاحب المركز الرابع مع غينيا في مباراة فاصلة بين القارات.