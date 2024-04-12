واشنطن تعرب عن القلق الشديد بشأن التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وإيران

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وسط تصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة "قلقة للغاية" بشأن التعاون العسكري المشتبه به منذ فترة طويلة بين كوريا الشمالية وإيران.وأدلى المتحدث باسم الوزارة "ماثيو ميلر" بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، عندما سئل عما إذا كانت الولايات المتحدة لديها مخاوف بشأن تعاون طهران مع بيونغ يانغ في البرامج النووية والصاروخية الباليستية.وقد أقامت كوريا الشمالية وإيران علاقات دبلوماسية في عام 1973، وحافظتا منذ ذلك الحين على علاقات ودية وتعاونية وسط تكهنات ومخاوف بشأن التعاون في التكنولوجيا النووية والصاروخية.وفي مؤتمر صحفي منفصل أمس الثلاثاء أيضا، قال "بات رايدر" المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية إن الولايات المتحدة لا يمكنها التكهن باحتمال استخدام أسلحة كورية شمالية في الهجوم الإيراني على إسرائيل، لكن الولايات المتحدة تأخذ التهديدات التي تشكلها كوريا الشمالية وإيران "بكل جدية."وأكد "رايدر" مجددا أنه على غرار دفاع الولايات المتحدة عن إسرائيل، فإن تحالفاتها مع كوريا الجنوبية واليابان قوية أيضا، متعهدا بالوقوف إلى جانبهما للعمل على تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.