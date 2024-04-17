صندوق النقد الدولي يحافظ على توقعاته لنمو الاقتصاد الكوري عند 2.3%

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حافظ صندوق النقد الدولي على توقعاته لنمو اقتصاد كوريا الجنوبية في هذا العام عند 2.3%.وقالت وزارة المالية الكورية إن صندوق النقد الدولي أصدر هذه التوقعات في أحدث توقعاته للاقتصاد العالمي، دون تغيير عن توقعاته التي أعلنها في يناير الماضي.وتعد هذه التوقعات أعلى من النمو بنسبة 2.2% الذي توقعته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وحكومة كوريا الجنوبية، وأعلى أيضا من توقعات البنك المركزي الكوري للنمو بنسبة 2.1%.كما أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته لنمو اقتصاد كوريا الجنوبية لعام 2025 عند 2.3%.وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2% هذا العام، مرتفعا بمقدار عُشر نقطة مئوية عن تقديراته السابقة في يناير الماضي.