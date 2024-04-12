كوريا وأستراليا تبحثان استراتيجية منطقة المحيطين الهندي والهادئ

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صرحت وزارة الخارجية الكورية اليوم الأربعاء بأنه تم عقد الدورة الثامنة من الحوار الاستراتيجي بين كوريا الجنوبية وأستراليا أمس لمناقشة استراتيجية منطقة المحيطين الهندي والهادئ، والتعاون في مجالات الدفاع والصناعة الدفاعية.وخلال هذه الدورة، أكد مساعد نائب وزير الخارجية الكوري "تشونغ بيونغ وان" أن التعاون بين كوريا وأستراليا في مجالات الدفاع والصناعات الدفاعية يشهد تطورا، مشيرا إلى أنه تم توقيع صفقة لتصدير مركبات كورية قتالية للمشاة إلى أستراليا.وقد حصلت شركة "هان هوا إيرو سبيس" الكورية في شهر ديسمبر من العام الماضي على صفقة من أستراليا لتصدير 129 من المركبات القتالية للمشاة المدرعة المدارية.واتفق الجانبان الكوري والأسترالي على الاستمرار في التواصل والتعاون لخلق تضافر بين استراتيجيات البلدين في منطقة المحيطين الهندئ والهادئ. كما اتفقا على توسيع التعاون مع دول جزر المحيط الهادئ ورابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان".واتفقا أيضا في الرأي على أن استفزازات كوريا الشمالية النووية والصاروخية، والتعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا، يشكل تهديدا خطيرا للسلام والاستقرار ليس فقط في شبه الجزيرة الكورية بل أيضا في العالم أجمع.