انعقاد اجتماعات وزراء خارجية ودفاع كوريا وأستراليا في ملبورن

Photo : YONHAP News

يعقد غدا الأربعاء في مدينة ملبورن الأسترالية اجتماعات "اثنان زائد اثنين"، لوزراء خارجية ودفاع كوريا الجنوبية وأستراليا.وصرحت الحكومة الأسترالية اليوم بأن وزير الخارجية الكوري "جو تيه يول" ووزير الدفاع "شين وان شيك" سيجتمعان مع نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الأسترالي "ريتشارد مالس" ووزيرة الخارجية "بيني وونغ"، ضمن الدورة السادسة لاجتماعات "اثنان زائد اثنين"، حيث تجري مناقشة موضوعات متعددة، مثل التعاون في الصناعات الدفاعية.وأوضحت الحكومة الأسترالية أن الاجتماعات سوف تبحث أيضا سبل تعزيز السلام والازدهار في المنطقة، وتعزيز التعاون في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، والتعاون الدولي، وتعزيز التعاون بين البلدين في مجال الأمن والدفاع.وبالإضافة إلى ذلك، سيقوم وزيرا دفاع البلدين بزيارة لمنشأة الإنتاج التابعة لشركة "هان هوا" الكورية للصناعات الدفاعية، في منطقة "أفالون" في ولاية "فيكتوريا" الأسترالية.ومن ناحية أخرى، التقى الوزيران الكوريان برئيس الوزراء الأسترالي "أنتوني ألبيريني" أمس الاثنين حيث ناقشا معه التعاون في الصناعات الدفاعية، واستراتيجية منطقة المحيطين الهندي والهادئ.تجدر الإشارة إلى أن أستراليا هي الدولة الوحيدة، بخلاف الولايات المتحدة، التي تعقد معها كوريا الجنوبية اجتماعات "اثنان زائد اثنين" بشكل منتظم على المستوى الوزاري.