نواب أمريكيون يطالبون بمنع كوريا الشمالية من استخدام العملات الافتراضية

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طالبت عضوة مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الديمقراطي "إليزابيث وارن"، والعضو عن الحزب الجمهوري "روجر مارشال"، بمنع "الدول المارقة"، بما في ذلك كوريا الشمالية، من تجنب العقوبات الدولية باستخدام العملات الافتراضية.ووفقا لمكتب السيناتورة "وارن"، سلّم العضوان هذه المطالبة في رسالة إلى بعض الوزراء في الإدارة الأمريكية، أول من أمس، من بينهم وزيرة الخزانة "جانيت يلين"، ووزير الدفاع "لويد أوستن"، ومستشار الأمن القومي في البيت الأبيض "جيك سوليفان".وأعرب النائبان في تلك الرسالة عن القلق من اعتماد "الدول المارقة أخلاقيا"، مثل كوريا الشمالية وروسيا وإيران، على العملات الافتراضية من أجل تجنب العقوبات، وأكدا على ضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع التهديدات الناجمة عن ذلك على الأمن القومي الأمريكي.وأشارت الرسالة إلى تقرير نشرته صحفية "وال ستريت جورنال" ادعى أن روسيا تستخدم العملة المشفرة "تيثر" من أجل التهرب من العقوبات، وأشار إلى أن "تيثر" عملة مشفرة مستقرة مرتبطة بالدولار، وتستخدمها روسيا لتجنب العقوبات وشراء أسلحة وغيرها.وقال النائبان إن الحكومة الأمريكية كانت قد أضافت منصة "غرانتكس" الخاصة بالعملة المشفرة "تيثر"، والتي تستخدمها روسيا، إلى قائمة العقوبات المفروضة على روسيا في شهر أبريل من عام 2022، ولكن من غير الواضح ما إذا كان قد تم منعها بشكل فعال أم لا.يذكر أيضا أن تقريرا نشرته وكالة رويترز قد قال إن حكومة فنزويلا، التي أدرجتها الإدارة الأمريكية مرة أخرى في قائمة العقوبات بسبب انتهاك النزاهة الانتخابية، لديها هي الأخرى خطة لاستخدام "تيثر" في تجارة البترول والغاز.