تقرير يُظهر تجاوز إنفاق الأسر الكورية لحجم دخلها في العام الماضي

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اتضح أن حجم إنفاق الأسر الكورية قد تجاوز حجم دخلها خلال العام الماضي بسبب زيادة التضخم، لدرجة أن 70% من موظفي الشركات يشعرون بضغوط بشأن الإنفاق على وجبة الغداء.كما اتضح أن متوسط حجم الديون الأسرية في كوريا قد انخفض بنسبة 7%، بينما زادت قيمة الفائدة الشهرية على الديون بسبب ارتفاع سعر الفائدة الرئيسي.جاء ذلك في تقرير تضمن نتائج مسح أجراه بنك "شين هان" الكوري مؤخرا على 10 آلاف من المواطنين الذين يمارسون أنشطة اقتصادية، وتتراوح أعمارهم بين 20 عاما و64 عاما، حيث قال إن متوسط دخل الأسرة الواحدة في البلاد بلغ 5 ملايين و440 ألف وون شهريا في العام الماضي، بزيادة نسبتها 4.4% مقارنة بالعام الأسبق.وأشارت نتائج المسح إلى أن متوسط حجم الإنفاق الأسري الشهري بلغ مليونين و760 ألف وون، بزيادة نسبتها 5.7%.وأرجع 96.1% من موظفي الشركات المشاركين في المسح السبب في زيادة الإنفاق الأسري إلى ارتفاع التضخم. وقال 68,6% منهم إنهم حاولوا تقليل تكاليف الإنفاق على وجبات الغداء.