البنك المركزي الكوري يستعد للرد على التقلبات المفرطة في سوق صرف العملات الأجنبية

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قال محافظ البنك المركزي الكوري "لي تشانغ يونغ" إن البنك سوف يستجيب للتقلبات في سوق صرف العملات الأجنبية إذا لزم الأمر، ووصف تقلبات السوق الأخيرة بأنها مفرطة.وأدلى محافظ البنك المركزي بهذه التصريحات في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية اليوم الأربعاء في واشنطن، على هامش زيارته للولايات المتحدة لحضور اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين.وأرجع "لي" السبب في ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الوون الكوري إلى ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي وبعض العوامل الجيوسياسية، بالإضافة إلى الأوضاع الراهنة في الدول المجاورة.الجدير بالذكر أن اليوان الصيني والين الياباني يتعرضان حاليا أيضا لهبوط أمام الدولار الأمريكي.وأكد محافظ البنك المركزي الكوري على استعداد البنك لتحقيق الاستقرار في سوق الصرف، وقال إن لديه وسائل كافية لاتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق ذلك إذا لزم الأمر.