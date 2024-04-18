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السياسية

الجمعية الطبية الكورية تحمّل الرئيس يون مسؤولية الفراغ الطبي

Write: 2024-04-18 09:52:47

الجمعية الطبية الكورية تحمّل الرئيس يون مسؤولية الفراغ الطبي

Photo : YONHAP News

قالت الجمعية الطبية الكورية إن الرئيس "يون صوك يول" هو الشخص الذي يمكنه حل مشكلة الفراغ الطبي الحالي الناجم عن إضراب الأطباء المتدربين الذين تركوا العمل احتجاجا على خطة الحكومة لزيادة حصص القبول في كليات الطب.
وأدلت لجنة الطوارئ في الجمعية الطبية الكورية بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي دوري أمس الأربعاء، حيث قالت إن المجتمع الطبي سينخرط بطبيعة الحال في الحوار بمجرد أن تلغي الحكومة خطتها لزيادة حصص القبول وتتخذ موقفا ينظر إلى الأمام.
كما أعربت اللجنة عن أسفها لأن الرئيس "يون" لم يذكر تقريبا الأزمة الحالية بين الحكومة والمجتمع الطبي خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في اليوم السابق.
وكان الرئيس قد كشف خلال ذلك الاجتماع عن أفكاره حول نتائج الانتخابات العامة التي جرت الأسبوع الماضي، وتعهد بدفع خطط الإصلاح الطبي إلى الأمام.
وحثت اللجنة الرئيس على إلغاء خطة الحكومة لزيادة حصص القبول في كليات الطب وبذل جهود يمكن من خلالها إجراء مناقشات جديدة حول الزيادة بطريقة عقلانية وموضوعية.
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