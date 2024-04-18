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السياسية

سيول تبحث احتمال استخدام تكنولوجيا كورية شمالية في هجوم إيران على إسرائيل

Write: 2024-04-18 09:53:23

سيول تبحث احتمال استخدام تكنولوجيا كورية شمالية في هجوم إيران على إسرائيل

Photo : YONHAP News

تبحث سلطات المخابرات في كوريا الجنوبية احتمال أن يكون قد تم استخدام تكنولوجيا عسكرية كورية شمالية في الصواريخ الباليستية التي أطلقتها إيران خلال الغارات الجوية التي شنتها على إسرائيل الأسبوع الماضي.
وقالت وكالة المخابرات الوطنية الكورية الجنوبية أمس الأربعاء إنها تراقب الوضع بالنظر إلى تعاون كوريا الشمالية الصاروخي السابق مع إيران.
وكانت إيران قد أطلقت يوم السبت الماضي أكثر من 200 صاروخ وطائرة بدون طيار باتجاه إسرائيل، ردا على الغارة الجوية الإسرائيلية على قنصليتها في سوريا.
وبما أنه يُفترض أن بيونغ يانغ وطهران انخرطتا في التعاون في مجال تكنولوجيا الصواريخ الباليستية منذ فترة الثمانينيات من القرن الماضي، فقد توقع البعض أن يكون قد تم استخدام أجزاء وتكنولوجيا كورية شمالية في الهجوم الأخير.
وكانت وكالة المخابرات الوطنية في سيول قد كشفت في يناير الماضي عن أن حركة حماس الفلسطينية استخدمت أسلحة كورية شمالية الصنع في هجومها ضد إسرائيل.
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