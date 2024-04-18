سيول وواشنطن وطوكيو تعرب عن القلق من الانخفاض الحاد في قيمة الوون والين

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أقر وزراء مالية كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان بوجود "مخاوف جادة" بشأن الانخفاض الحاد الأخير في قيمة الوون الكوري والين الياباني.جاء ذلك خلال أول محادثات يتم عقدها بين وزراء مالية الدول الثلاث، في واشنطن أمس الأربعاء.وأصدر كل من وزير المالية الكوري "تشيه سانغ موك" ووزيرة الخزانة الأمريكية "جانيت يلين" ووزير المالية الياباني "شونيتشي سوزوكي"، بيانا صحفيا مشتركا عقب المحادثات الثلاثية التي عُقدت على هامش اجتماعات وزراء مالية الدول الأعضاء في مجموعة العشرين. وفي البيان المشترك، قال الوزراء إنهم سيواصلون أيضا التشاور عن كثب بشأن تطورات سوق الصرف الأجنبي بما يتماشى مع التزاماتهم الحالية لمجموعة العشرين.وأضافوا أنهم سيواصلون التعاون لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والاستقرار المالي، فضلا عن انتظام وحسن سير الأسواق المالية.وأكد وزراء المالية على أهمية التعاون للتغلب على نقاط الضعف في سلاسل التوريد والضرر المحتمل لاقتصاداتهم من الممارسات الاقتصادية غير السوقية للبلدان الأخرى، في إشارة واضحة إلى الصين.كما أكد المسؤولون الثلاثة على التزام بلدانهم باستخدام وتنسيق العقوبات التي فرضتها ردا على الحرب الروسية ضد أوكرانيا وبرامج الأسلحة الكورية الشمالية.