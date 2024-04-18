يون وكيشيدا يتفقان على تعزيز التعاون الثنائي والتعاون الثلاثي مع الولايات المتحدة

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دعا الرئيس الكوري "يون صوك يول" إلى تعزيز مساهمات كوريا الجنوبية واليابان في السلام والازدهار الإقليميين من خلال التعاون الثنائي الوثيق والتعاون الثلاثي مع الولايات المتحدة.وأدلى "يون" بهذا التصريح خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" مساء أمس الأربعاء.وخلال المكالمة التي استغرقت 15 دقيقة، والتي أجريت بناء على طلب من رئيس الوزراء الياباني، أكد "يون" على الحاجة إلى توطيد العلاقات الثلاثية، مشيرا إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار العالمي، بما في ذلك في شبه الجزيرة الكورية ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ.ومن جانبه، أطلع "كيشيدا" الرئيس الكوري على نتائج رحلته الأخيرة إلى الولايات المتحدة، وأكد من جديد التزامه بمواصلة تعميق التعاون الثنائي مع كوريا الجنوبية، مع الاستجابة لمختلف القضايا العالمية على أساس التعاون الثلاثي المتين مع الولايات المتحدة.وتبادل الجانبان الآراء حول ردود فعل بلديْهما تجاه كوريا الشمالية، واتفقا على مواصلة تطوير التنسيق الثنائي والثلاثي الوثيق مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بقضايا كوريا الشمالية.واتفق الجانبان أيضا على استمرار التواصل بينهما وبين السلطات الدبلوماسية في البلدين لضمان الحفاظ على الأجواء الإيجابية والثقة المتينة التي نشأت خلال اجتماعات القمة السبع التي عقدت بينهما في العام الماضي.