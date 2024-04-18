زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب اليابان ومناطق في كوريا الجنوبية تشعر به

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ضرب زلزال بلغت قوته 6.6 درجة على مقياس ريختر جنوب اليابان ليلة أمس الأربعاء، مما أدى إلى ورود بلاغات من سكان بعض المناطق الجنوبية في كوريا الجنوبية الذين شعروا بالهزة الأرضية.ووفقا لسلطات الإطفاء الكورية، تلقى الخط الساخن للطوارئ "119"، 160 مكالمة في هذا الشأن بعد أن ضرب الزلزال المنطقة الواقعة قبالة الساحل الغربي لجزيرة "شيكوكو" اليابانية في الساعة 11:14 من مساء أمس.ووردت حوالي نصف عدد تلك المكالمات من مدينة "أول سان"، وتلتها مدينة "بوسان" بـ55 مكالمة، ثم مقاطعة جنوب "كيونغ سانغ" بـ27 مكالمة.وقال تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية اليابانية إن محافظتي "إيهايم" و"كوتشي" تعرضتا للزلزال الذي بلغت شدته 6 درجات على مقياس الزلازل الياباني الذي يتراوح بين واحد وسبعة.وأكدت الحكومة اليابانية أنه ليس هناك أي احتمال لحدوث "تسونامي"، كما لم يتم الإبلاغ سوى عن أضرار وإصابات طفيفة.