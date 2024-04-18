يون يلتقي مع الرئيس السابق للحزب الحاكم لمناقشة اختيار المساعدين الرئاسيين

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أفادت مصادر مطلعة بأن الرئيس "يون صوك يول" قد التقى في وقت سابق من هذا الأسبوع مع "هونغ جون بيو" الرئيس السابق للحزب الحاكم وعمدة مدينة "ديغو" حاليا، لمناقشة اتجاهات شؤون الدولة بعد هزيمة الحزب الحاكم في الانتخابات العامة التي جرت الأسبوع الماضي.ووفقا لمسؤول في المكتب الرئاسي اليوم الخميس، تناول "يون" العشاء مع الرئيس السابق للحزب الحاكم في مكان لم يُفصح عنه في سيول أول من أمس الثلاثاء، حيث ناقشا شؤون الدولة واختيار مساعدي "يون" الجدد.وطلب "يون" مشورة "هونغ" بشأن تعيين رئيس الوزراء الجديد وكبير المساعدين الرئاسيين الجديد، ولكن لم يتم ترتيب الاجتماع لعرض منصب حكومي على "هونغ".وفي يوم الخميس الماضي، قدم رئيس الوزراء "هان دوك سو" وكبير المساعدين الرئاسيين "لي كوان سوب" وجميع كبار المساعدين الرئاسيين استقالات للرئيس، بعد هزيمة الحزب الحاكم في الانتخابات.