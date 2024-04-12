المخرج الكوري بارك تشان اوك ينتج فيلم أولد بوي كمسلسل في هوليوود

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قالت تقارير نشرتها منصات أمريكية للترفيه، من بينها منصة "فارايتي"، إن المخرج الكوري "بارك تشان اوك" يتعاون حاليا مع إحدى شركات الإنتاج في هوليوود لإنتاج مسلسل تلفزيوني باللغة الإنغليزية كنسخة من فيلمه "أولد بوي".ووفقا للتقارير التي نشرت أمس، بدأ المخرج بارك في إنتج المسلسل التلفزيوني باللغة الإنغليزية كنسخة من الفيلم بالتعاون قناة "لايونز غيت" التلفزيونية التابعة لشركة "لايونز غيت" للإنتاج السينمائي.ونقلت التقارير عن المخرج بارك قوله إن الشركة الأمريكية تتقبل رؤيته الإبداعية في تحويل فيلم "أولد بوي" إلى عالم التلفزيون، معربا عن أمله في تقديم هذا العمل الذي يحتوي على قصص جريئة وأصيلة.ومن جانبه قال نائب رئيس الشركة الأمريكية إن المسلسل التلفزيوني المقتبس من الفيلم الكوري سيُظهر قوة عاطفية أصيلة ومشاهد قتال مبهرة، بالإضافة إلى الأسلوب العميق الذي جعل هذا الفيلم كلاسيكيا.الجدير بالذكر أن فليم "أولد بوي" صدر في عام 2003، وهو من تأليف وإخراج المخرج بارك، ومستوحى من قصة رسوم متحركة يابانية تحمل نفس الاسم. وفي العام التالي، أصبح أول فيلم كوري يفوز بجائزة لجنة التحكيم الكبرى في مهرجان "كان" السينمائي الدولي، كما حقق نجاحا عالميا في مبيعات التذاكر.