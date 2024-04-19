تقرير يقول إن ترامب يلمح لسحب القوات الأمريكية من كوريا إذا لم تدفع سيول المزيد

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قال تقرير نشرته مجلة "تايم" الإخبارية الأمريكية إن الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب" قد ألمح إلى سحب القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية إذا رفضت سيول دفع المزيد من التكاليف ذات الصلة.ونشرت الصحيفة الأسبوعية أمس الثلاثاء مقابلة أجرتها مع ترامب الشهر الماضي وسألته فيها عن نشر القوات الأمريكية في كوريا إذا أعيد انتخابه رئيسا، حيث قال ترامب إنه يريد أن تتعامل كوريا الجنوبية مع الولايات المتحدة "بالشكل المناسب"، موضحا أن الولايات المتحدة لديها "40 ألف جندي هناك في وضع محفوف بالمخاطر".وقد سارعت المجلة إلى الإشارة إلى أن العدد الفعلي للقوات المتمركزة هو 28 ألفا و500 جندي. وقال ترامب إنه أبلغ كوريا الجنوبية، التي وصفها بأنها أصبحت "دولة غنية للغاية"، بأن الوقت قد حان لكي تدفع المزيد.وادعى الرئيس الأمريكي السابق، والمرشح الأوفر حظا حسب التوقعات في الانتخابات الرئاسية القادمة، أن الولايات المتحدة أنفقت كثيرا بشكل أساسي على الجيش الكوري الجنوبي. وقالت مجلة تايم إن تعليقات ترامب تشير إلى أنه يمكن أن يسعى إلى سحب القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية إذا لم تدفع سيول المزيد مقابل بقاء هذه القوات.جاء ذلك في الوقت الذي تجري فيه سيول وواشنطن مفاوضات بشأن تجديد اتفاقية التدابير الخاصة التي تنظم بقاء القوات الأمريكية لدى كوريا.وقد حدد البلدان الحليفان منذ عام 1991 كيفية تقاسم تكاليف بقاء القوات الأمريكية في كوريا من خلال تلك إجراء مفاوضات حول تلك الاتفاقية مرة كل سنتين إلى خمس سنوات. ومن المقرر أن تنتهي الجولة الثانية عشرة من المفاوضات، والتي تحدد مساهمة سيول البالغة 1.18 تريليون وون، أي حوالي 850 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى الزيادة السنوية في تكاليف الدفاع، في نهاية عام 2025.