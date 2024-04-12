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الكوريتان

كوريا الشمالية تزيل مصابيح الإضاءة في الطرق السريعة بين الكوريتين

Write: 2024-04-18 15:27:42Update: 2024-04-18 15:31:01

كوريا الشمالية تزيل مصابيح الإضاءة في الطرق السريعة بين الكوريتين

Photo : KBS News

أزالت  كوريا  الشمالية  مصابيح  الإضاءة  على  طول  طريق  خط  "كيونغ اوي"  وطريق  خط  "دونغ  هيه"،  اللذيْن  يربطان  كوريا  الجنوبية  مع  مجمع  "كيسونغ"  الصناعي وجبل  "كُم  كانغ" في  كوريا  الشمالية. 
ووفقا  لمصادر عسكرية  في  سيول،  تمكنت  معدات  المراقبة  العسكرية من  التقاط  عملية إزالة  كوريا  الشمالية  للعشرات من  مصابيح  الشوارع على  طول  تلك  الطرق  خلال  الشهر  الماضي.
وكانت  كوريا  الشمالية  قد  قامت  بزرع  ألغام  أرضية  على  تلك  الطرق  الشهر  الماضي  أيضا.
يشار  إلى  أن  طريق  خط  "كيونغ اوي"  الذي  يربط  بين  الكوريتين كان  قد  بُني  في  عام  2004،  وطل  يستخدم  عادة  بواسطة المسؤولين  في  الشركات الكورية  الجنوبية  العاملة في  مجمع  "كيسونغ"  في  كوريا  الشمالية، ولكن  لم  يتم  استخدامه  منذ  إغلاق  المجمع في  عام  2016  وانسحاب  المسؤولين الكوريين  الجنوبيين  من  مكتب  الاتصال المشترك  بين  الكوريتين في  أعقاب  تفشي  جائحة  كورونا في  أوائل  عام  2020.
أما  طريق  خط  "دونغ هيه"  فقد  افتتح  في  عام  2005  كطريق  يربط  بين  مقاطعة  "كانغ وان"  في  كوريا  الجنوبية  وجبل  "كُم  كانغ" في  كوريا  الشمالية.
وفي  الماضي، كان  هذا  الطريق مزدحما  باستمرار  بالحافلات السياحية  المتجهة  إلى  الجبل  الكوري الشمالي،  كما  كان  يستخدم  أحيانا لنقل  إمدادات  المساعدة إلى  كوريا  الشمالية، لكنه  لم  يعد  يستخدم  في  السنوات  الأخيرة.
ويقول  المراقبون إن  قيام  كوريا  الشمالية بوضع  ألغام  على  هذين  الطريقين،  ثم   إزالة  معدات  الإضاءة فيهما،  بمثابة  إجراء  يستهدف  إظهار  أنها  لم  تعد  تشعر  بأي  ندم  بشأن  العلاقات بين  الكوريتين.
وكان  الزعيم  الكوري  الشمالي "كيم  جونغ  أون" قد وصف  العلاقات  بين  الكوريتين  بأنها  "علاقة  بين  دولتين  متعاديتين وفي  حالة  حرب" وليس بين  شعبين  من  نفس  العرق، وذلك خلال   الجلسة العامة  للجنة  المركزية لحزب  العمال  التي  عُقدت  في   نهاية  العام  الماضي.
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