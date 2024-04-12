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السياسية

الرئيس يون يهنئ رئيس إندونسيا الجديد على انتخابه

Write: 2024-04-18 15:34:32Update: 2024-04-18 15:36:50

الرئيس يون يهنئ رئيس إندونسيا الجديد على انتخابه

Photo : YONHAP News

أجرى  الرئيس الكوري  الجنوبي  "يون صوك  يول"  اتصالا هاتفيا  بالرئيس  الإندونيسي المنتخب  "برابو  سوبيانتو"  أمس،  حيث  ناقشا  سبل  تعزيز التعاون  بين  البلدين. 
وقال  المكتب الرئاسي  في  سيول  إن  الرئيس يون  هنّأ  الرئيس الإندونسي  على  انتخابه، معربا  عن  أمله  في  أن  يعملا  معا  بشكل  وثيق  لزيادة  تعزيز  علاقات  "المشاركة  الاستراتيجية الخاصة"  بين  البلدين.
وبالإضافة  إلى  ذلك،  أعرب يون  عن  رغبته  في  العمل  مع  إندونيسيا التي  تعد  الشريك الرئيسي  في  "مبادرة التضامن  بين  كوريا  وآسيان"،  من  أجل  تعزيز  الحرية  والسلام والازدهار  في  منطقة  المحيطين  الهندي والهادئ.
ومن  جانبه  أعرب  "برابو"  عن  امتنانه  للتهنئة على  انتخابه،  وأكد   أنه  يعتبر  كوريا  شريكا  مهما  لإندونيسيا.
وأضاف  أنه  يأمل  في  توسيع  التعاون مع  كوريا  في  مختلف  المجالات بعد  توليه  منصب  الرئيس.
وأضاف  المكتب الرئاسي  في  سيول  أن  الرئيسين اتفقا  على  أن  مواصلة  البلدين   لتوسيع  التعاون الاستراتيجي  الموجه  نحو  المستقبل  في  مجالات الصناعات الدفاعية  والسيارات  الكهربائية والبنية  التحتية،   بعد  تشكيل  الحكومة  الإندونيسية الجديدة  في  شهر  أكتوبر  من  هذا  العام.
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