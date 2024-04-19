وزير الصحة يتعهد بتحقيق الإصلاح الطبي

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تعهد وزير الصحة الكوري "تشو كيو هونغ" بإنجاز الإصلاحات في القطاع الطبي بثبات، مؤكدا على أن ذلك "مهمة حتمية".وجاء هذا التعهد أمس الخميس خلال اجتماع حكومي للرد على الإضراب الجماعي الذي اتخذه الأطباء المتدربون احتجاجا على زيادة حصص القبول في كليات الطب.وشدد الوزير على أن إصلاح القطاع الطبي في كوريا يعتبر مهمة حتمية لحماية حياة الناس وصحتهم، وقال إن هذا الإصلاح سيستلزم تعزيز الرعاية الطبية الإقليمية والأساسية مع الاستعدادات لزيادة الطلب على الخدمات الطبية في المستقبل.ودعا "تشو" المجتمع الطبي مجددا للدخول في حوار لمناقشة الطرق الجوهرية لتنفيذ هذا الإصلاح بشكل مشترك، والذي قال إنه لا يختلف عن المقترحات التي قدمتها جمعيات الأطباء.وبتصريحات "تشو"، أظهرت الحكومة عزمها على المضي قدما في إصلاح القطاع الطبي بأسلوب هو الأكثر وضوحا منذ إجراء الانتخابات العامة.