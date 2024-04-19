الرئيس يون يتعهد بمواصلة تطوير الديمقراطية التي حمتها ثورة 19 أبريل

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قام الرئيس "يون صوك يول" بزيارة لإحدى المقابر الوطنية في سيول اليوم الجمعة تكريما لضحايا قمع الحكومة لثورة 19 أبريل، وهي انتفاضة مدنية مؤيدة للديمقراطية وقعت في عام 1960.وقال المكتب الرئاسي إن الرئيس "يون" أكد على أهمية تلك الانتفاضة، وتعهد بمواصلة تطوير الديمقراطية الليبرالية في البلاد التي حمتها الثورة.ورافق الرئيس "يون" في زيارته إلى مقبرة 19 أبريل الوطنية في منطقة "كانغ بوك" في سيول وزيرة المحاربين القدامى "كانغ جونغ ايه" ومساعدو الرئيس "يون"، بمن فيهم كبير المساعدين الرئاسيين "لي كوان سوب". كما حضر هذا الحدث كبار المسؤولين من المجموعات المدنية ذات الصلة بالثورة، حيث أشادوا بما قدمه الضحايا.يذكر أنه في يوم 19 أبريل 1960، تظاهر الآلاف من طلاب الجامعات ضد الحكم الديكتاتوري لأول رئيس لكوريا الجنوبية "سينغ مان ري"، وفتحت الشرطة النار لقمع الانتفاضة مما أدى إلى مصرع حوالي 180 شخصا.وأدت تلك الأحداث إلى مقاومة على مستوى البلاد ضد حكم "ري"، وهو ما أفضى إلى استقالته بعد أسبوع.