الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

السياسية

كوريا ترحب بالانضمام إلى اتفاقية أوكوس الأمنية

Write: 2024-05-02 11:49:08

كوريا ترحب بالانضمام إلى اتفاقية أوكوس الأمنية

Photo : YONHAP News

رحبت كوريا الجنوبية بالأنباء التي تفيد بأن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا تنظر في ضمها إلى اتفاقية "أوكوس" الأمنية.

وأعربت الحكومة الكورية عن موقفها في بيان مشترك أصدره وزراء خارجية ودفاع كوريا الجنوبية وأستراليا، بعد محادثاتهم في "ملبورن"، أمس الأربعاء، حيث قالت كوريا الجنوبية أنها ترحب بنظر الدول الأعضاء في "أوكوس" في التعاون مع شركاء إضافيين في مشروعات القدرات المتقدمة خلال الركيزة الثانية من الاتفاقية.

وجاء في البيان أيضا أن الجانبين أقرا بأن التوافق الاستراتيجي المتزايد يدعم تعزيز التعاون الدفاعي على المستوى الثنائي ومع الشركاء ذوي التفكير المماثل، للحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وكذلك في شبه الجزيرة الكورية.

وقد تضمنت الركيزة الأولى من اتفاقية "أوكوس" تزويد أستراليا بأسطول من الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية، بينما تهدف الركيزة الثانية إلى التطوير المشترك للتكنولوجيا العسكرية المتقدمة في مجالات الحوسبة الكمية والذكاء الاصطناعي.

وتفيد التقارير بأنه يجري النظر حاليا في ضم كل من كوريا الجنوبية واليابان وكندا ونيوزيلندا، إلى الركيزة الثانية من الاتفاقية.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;