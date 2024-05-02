كوريا ترحب بالانضمام إلى اتفاقية أوكوس الأمنية

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رحبت كوريا الجنوبية بالأنباء التي تفيد بأن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا تنظر في ضمها إلى اتفاقية "أوكوس" الأمنية.وأعربت الحكومة الكورية عن موقفها في بيان مشترك أصدره وزراء خارجية ودفاع كوريا الجنوبية وأستراليا، بعد محادثاتهم في "ملبورن"، أمس الأربعاء، حيث قالت كوريا الجنوبية أنها ترحب بنظر الدول الأعضاء في "أوكوس" في التعاون مع شركاء إضافيين في مشروعات القدرات المتقدمة خلال الركيزة الثانية من الاتفاقية.وجاء في البيان أيضا أن الجانبين أقرا بأن التوافق الاستراتيجي المتزايد يدعم تعزيز التعاون الدفاعي على المستوى الثنائي ومع الشركاء ذوي التفكير المماثل، للحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وكذلك في شبه الجزيرة الكورية.وقد تضمنت الركيزة الأولى من اتفاقية "أوكوس" تزويد أستراليا بأسطول من الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية، بينما تهدف الركيزة الثانية إلى التطوير المشترك للتكنولوجيا العسكرية المتقدمة في مجالات الحوسبة الكمية والذكاء الاصطناعي.وتفيد التقارير بأنه يجري النظر حاليا في ضم كل من كوريا الجنوبية واليابان وكندا ونيوزيلندا، إلى الركيزة الثانية من الاتفاقية.