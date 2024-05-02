الجمعية الطبية الكورية تناقش إنشاء مجلس استشاري للأطباء

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قرر الرئيس الجديد لأكبر جمعية للأطباء في كوريا الجنوبية عقد اجتماع اليوم الخميس لمناقشة إنشاء هيئة استشارية لعموم الأطباء، من أجل إجراء محادثات مع الحكومة.ووفقا للمجتمع الطبي، سيشارك "إيم هيون تيك" الرئيس الجديد للجمعية الطبية الكورية، في حفل تنصيبه اليوم الخميس، كما سيترأس اجتماعا للجنة الدائمة للجمعية لمناقشة تشكيل مجلس يضم الأطباء المتدربين وطلاب الطب.وفي منشور كتبه على فيسبوك، تعهد "إيم" ببذل قصارى جهده لحل الأزمة مع الحكومة، لكنه أكد أيضا أنه لن تكون هناك مفاوضات مع الحكومة إلى أن تتراجع عن خطتها لزيادة حصص القبول في كليات الطب.ومن ناحية أخرى، قال "بارك دان" رئيس اللجنة التوجيهية الطارئة للجمعية الكورية للأطباء المقيمين والمتدربين، أمس الأربعاء، إن الجمعية لم تناقش مع "إيم" إنشاء هيئة استشارية لعموم الأطباء، كما أكدت جمعية كليات الطب عدم وجود مناقشات بشأن هذه المسألة.