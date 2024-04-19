صندوق النقد الدولي يقلل من تأثيرات تقلبات سعر الصرف على الاقتصاد الكوري

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تعليقا على التراجع الأخير في قيمة العملة الكورية وون مقابل الدولار الأمريكي، قال مسؤول في صندوق النقد الدولي إن تقلبات سعر الصرف لا تشكل تحديا كبيرا لاقتصاد كوريا الجنوبية.وقدم "كريشنا سرينيفاسان" مدير إدارة آسيا والمحيط الهادئ في صندوق النقد الدولي، هذا التقييم أمس الخميس خلال مؤتمر صحفي حول التوقعات الاقتصادية لصندوق النقد الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ.وقال مسؤول صندوق النقد الدولي إن تقلبات سعر الصرف لا تشكل تحديات اقتصادية كبيرة بالنظر إلى الدرجة المحدودة من عدم تطابق العملات والتضخم المحتمل الذي يمكن التحكم فيه. ويحدث عدم تطابق العملات عندما تهيمن عملة أجنبية على ديون بلد ما، بينما تكون معظم أصولها بعملتها المحلية.وأضاف "سرينيفاسان" أنه بالمقارنة مع الماضي، فإن كوريا الجنوبية ليست لديها درجة من عدم التطابق من شأنها أن تسبب القلق في حالة حدوث تحركات مفرطة في أسعار الصرف.وشدد مسؤول صندوق النقد الدولي على أن السياسات النقدية لكوريا الجنوبية يجب أن تركز على التضخم، حيث يجب عليها أن تحافظ بحزم على وضع التشديد حتى يعود التضخم إلى المستويات المستهدفة.