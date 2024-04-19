كوريا الجنوبية تسعى لتصدير أسلحة بقيمة 20 مليار دولار سنويا

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أعرب وزير الصناعة والتجارة والطاقة الكوري "آن دوك غون" عن عزم الحكومة دعم تصدير الأسلحة.جاء ذلك خلال زيارة الوزير "آن" التفقدية لمصانع الطائرات الهجومية الخفيفة "إف إيه 50" والطائرات المروحية من طراز "سوريون"، في مقر شركة الصناعات الفضائية الكورية، أمس الخميس.وأعرب الوزير "آن" أيضا عن أمله في أن يسهم قطاع الصناعات الدفاعية الكوري، الذي ظل يتحمل جزءا كبيرا من مسؤولية الدفاع عن الأمن الوطني، في إنعاش الاقتصاد الكوري في المستقبل.وأضاف أن الحكومة ستضخ أكثر من 10 تريليونات وون من أجل تعزيز القدرات التنافسية التصديرية للصناعات الدفاعية الكورية، مما سيؤدي إلى تحقيق 20 مليار دولار من هدف تصدير الأسلحة سنويا.يذكر أن وزارة الصناعة الكورية كانت قد أنشأت مكتبا مخصصا لدعم الصناعات الدفاعية في شهر فبراير الماضي، وتخطط لتخصيص 400 مليار وون خلال هذا العام لدعم البحث والتطوير في المواد والمكونات والمعدات المتعلقة بالصناعات الدفاعية.