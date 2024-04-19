توقعات بقبول الحكومة لطلبات تعديل حصص الالتحاق بكليات الطب

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من المتوقع أن تقبل الحكومة الكورية طلبات رؤساء الجامعات الوطنية بشأن تعديل حصص الالتحاق بكليات الطب.وقال مكتب رئيس الوزراء إن رئيس الوزراء "هان دوك سو" سيناقش هذه القضية في اجتماع حكومي اليوم الجمعة، ومن المتوقع أن يعلن عن نتائج الاجتماع في مؤتمر صحفي خاص سيعقده في الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم.وقد طلب رؤساء 6 جامعات وطنية من الحكومة إجراء تعديلات على خطة الحكومة لزيادة حصص الالتحاق بكليات الطلب، ليتم من خلاله السماح للجامعات بتخفيض الحصص المخططة بـ50%.وتخطط الحكومة الكورية لزيادة حصص الالتحاق بكليات الطب بمقدار ألفيْ طالب بدءا من العام القادم ولمدة 5 سنوات متتالية.وبهذا الصدد، قال مسؤول في المكتب الرئاسي إن الحكومة منفتحة على تعديل حجم زيادة الحصص، مشددا على ضرورة اتخاذ قرار بهذا الشأن في أسرع وقت ممكن لتطبيقها على جداول القبول بالجامعات للعام الدراسي 2025.وإذا سمحت الحكومة للجامعات بتعديل الحصص، فمن المحتمل أن تنخفض حصص الالتحاق بكليات الطب إلى مستوى يقل عن ألفين.