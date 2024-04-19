كوريا الجنوبية غير مدعوة لحضور قمة مجموعة السبع هذا العام

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تبين أن كوريا الجنوبية لم تتلق دعوة لحضور قمة مجموعة السبع المقرر عقدها في شهر يونيو القادم في إيطاليا.وطبقا لمصادر دبلوماسية اليوم الجمعة، فإن كوريا الجنوبية ليست ضمن قائمة الدول المدعوة لحضور القمة التي ستعقد في منطقة "بوليا" في جنوب شرق إيطاليا، خلال الفترة من الثالث عشر وحتى الخامس عشر من شهر يونيو القادم.الجدير بالذكر أن الدولة التي ترأس الدورة الحالية لقمة مجموعة السبع يحق لها أن تدعو دولا غير أعضاء في المجموعة، لحضور القمة.وتضم مجموعة السبع في عضويتها كلا من: الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان.وكانت كوريا الجنوبية تسعى لحضور قمة هذا العام، وقد أجرت مشاورات مع إيطاليا التي تتولى الرئاسة الدورية للقمة هذا العام.وقالت إيطاليا إن قمة هذا العام سوف تتركز على مناقشة الحرب في أوكرانيا وأزمة الشرق الأوسط ودعم التنمية في أفريقيا.