كوريا الشمالية تنتقد الجولة الآسيوية الأخيرة للسفيرة الأمريكية

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أدانت كوريا الشمالية جولة السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة "ليندا توماس غرينفيلد" التي شملت كوريا الجنوبية واليابان، ووصفتها بأنها رحلة لتسول دعم العقوبات ضد بيونغ يانغ.وقالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية في بيان صادر عن نائب وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية ونقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الجمعة، إن لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قضايا مهمة يجب حلها، مثل انضمام فلسطين إلى عضوية الأمم الأمتحدة، وأزمة الشرق الأوسط، لكن السفيرة الأمريكية قامت بجولة آسيوية متجاهلة كل تلك القضايا المهمة.ووصف البيان جولة "غرينفيلد" الآسيوية بأنها مجرد "رحلة لتسول الدعم من الدول الحليفة، لتعزيز العقوبات ضد كوريا الشمالية وفرض ضغوط عليها".وكان مكتب التمثيل الدبلوماسي الأمريكي لدى الأمم المتحدة قد أوضح يوم التاسع من أبريل الجاري الغرض الرئيسي من جولة السفيرة الأمريكية "غرينفييلد" في كوريا الجنوبية واليابان بأنه يتمثل في اتخاذ تدابير بعد الفشل في تمديد ولاية لجنة الخبراء الخاصة بمراقبة تنفيذ العقوبات ضد كوريا الشمالية بسبب فيتو بواسطة روسيا.