الرئيس يون يناقش مجموعة واسعة من القضايا مع رئيس الحزب المعارض

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قال الرئيس الكوري "يون صوك يول" إنه سوف يركز جهوده على التواصل ليس فقط مع الحزب الحاكم ولكن أيضا مع أحزاب المعارضة.وأضاف الرئيس "يون" في مؤتمر صحفي عقده عقب الإعلان عن تعيين رئيس جديد للمكتب الرئاسي اليوم الاثنين أن الحكومة سوف تقترب أكثر من الشعب، من أجل تحقيق المزيد من الإقناع والتواصل بشأن السياسات التي تنتهجها.وأشار إلى أنه يخطط لمناقشة مجموعة واسعة من القضايا دون تقييد جدول الأعمال عندما يجتمع مع رئيس الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي "لي جيه ميونغ".وقال "يون" إنه وجه دعوة لرئيس الحزب المعارض "لي" لكي يستمع إلى ما يريد أن يقوله بشأن مختلف القضايا.وأوضح أنه من المتوقع أن يتم خلال لقائه مع "لي" بحث القضايا المتعلقة بسبل تحقيق الاستقرار في معيشة الشعب من خلال تضييق الفجوة في وجهتيْ نظر الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة.