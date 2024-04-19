كوريا الشمالية تستعد لإطلاق قمر اصطناعي للتجسس في موعد غير معلوم

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قالت السلطات العسكرية في كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية تستعد لإطلاق قمرها الاصطناعي الثاني للتجسس العسكري، لكن ذلك الإطلاق ليس وشيكا فيما يبدو.وأوضح مدير مكتب الشؤون الإعلامية في هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية "لي سونغ جون" في موجز صحفي اليوم الاثنين أنه يتم رصد أنشطة كورية شمالية استعدادا لإطلاق القمر الاصطناعي الثاني للتجسس العسكري، لكن لم تظهر أي علامات تدل على اقتراب موعد الإطلاق.وأضاف "لي" أنه من الصعب التنبؤ بموعد الإطلاق، مشيرا إلى أن الجيش الكوري الجنوبي يراقب عن كثب أنشطة بيونغ يانغ ذات الصلة.وقد نجحت كوريا الشمالية في إرسال قمرها الاصطناعي الأول للتجسس العسكري "ماللي كيونغ 1" إلى مداره الصحيح يوم الحادي والعشرين من شهر نوفمبر من العام الماضي.وأعلن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في مؤتمر لحزب العمال الحاكم بجميع أعضائه عُقد يوم الثلاثين من شهر ديسمبر من العام الماضي، أنه سيتم إطلاق 3 أقمار اصطناعية إضافية للتجسس العسكري في غضون هذا العام.