كوريا وكندا تبحثان التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية

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عقد وزير التجارة الكوري "تشونغ إين كيو" محادثات في سيول االيوم الاثنين مع وزيرة التجارة الدولية الكندية "ماري إنغ"، لمناقشة سبل تنمية التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية.وخلال المحادثات، عرض الوزير الكوري "تشونغ" اقتراحا على الجانب الكندي لتعزيز التعاون في مجالات الغاز الطبيعي والمعادن الرئيسية والبطاريات، وتوسيع آفاق التعاون لتشمل الطاقة النظيفة ومحطات الطاقة النووية صغيرة الحجم.وطلب الوزير "تشونغ" من الحكومة الكندية إيلاء الاهتمام بالشركات الكورية العاملة في كندا لكي تتمكن من إنشاء سلسلة للتوريد والاستثمار هناك دون مواجهة صعوبات.وعلى هامش المحادثات، التقى الوزير "تشونغ" برئيس رابطة رجال الأعمال الكندية "غولدي هيدر" الذي يرافق الوزيرة الكندية في زيارتها لكوريا.وأكد "تشونغ" على ضرورة أن يبذل القطاع الخاص في البلدين جهودا مستمرة لإحراز نتائج ملموسة من التعاون بين الحكومتين الكورية والكندية.ويرافق وفدٌ تجاري كندي مكون من مسؤولي أكثر من 170 شركة ومؤسسة، الوزيرةَ الكندية "ماري إنغ" في زيارتها الحالية لكوريا الجنوبية.