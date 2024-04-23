الحكومة الكورية تنظم أسبوع تغير المناخ لتعزيز الحياد الكربوني

Photo : YONHAP News

قالت وزارة البيئة الكورية الجنوبية إنها ستنظم أسبوع تغير المناخ، الذي يهدف إلى رفع مستوى الوعي بأزمة المناخ وتعزيز الحياد الكربوني، وذلك بمناسبة الذكرى الرابعة والخمسين على يوم الأرض، يوم الاثنين.وسوف يعقب افتتاح الحملة التي تستمر أسبوعا في مجمع كويكس في سيول، حدث إطفاء الأضواء على مستوى البلاد، ومعرض للمحتويات المتعلقة بالمناخ والبيئة، وخطابات حول الحياد الكربوني يلقيها أشخاص معروفون.وسوف تقام حملة إطفاء الأضواء على مستوى الدولة، والتي سيتم تطبيقها على عدد من المباني الحكومية والشركات والمعالم العامة، لمدة عشر دقائق من الساعة الثامنة من مساء يوم الاثنين.ودعا وزير البيئة "هان وا جين" إلى المشاركة النشطة والسعي لتحقيق الحياد الكربوني للتغلب على أزمة المناخ، قبل أن يتعهد بتنفيذ تدابير موسعة لتشجيع المزيد من المشاركة العامة.