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السياسية

الرئيس يون يتعهد بإجراء تغييرات جذرية في قطاع البحث والتطوير

Write: 2024-04-23 11:19:00

الرئيس يون يتعهد بإجراء تغييرات جذرية في قطاع البحث والتطوير

Photo : YONHAP News

التقى الرئيس "يون صوك يول" بعدد من العلماء والمهندسين أمس الاثنين، حيث تعهد لهم بإجراء تغييرات جذرية في دراسات الجدوى الأولية لمشروعات البحث والتطوير، بحيث يمكن البدء في عمليات البحث والتطوير في أسرع وقت ممكن.
جاء ذلك خلال حضور الرئيس يون الاحتفال بيوم العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لهذا العام، الذي أقيم في متحف "غواتشون" الوطني للعلوم، حيث تعهد بإصلاح أساليب الدعم الحكومي لقطاع البحث والتطوير، من أجل تسهيل الأبحاث المبتكرة والصعبة. وشدد الرئيس الكوري الجنوبي على أهمية تأمين السيادة التكنولوجية، وأضاف أنه لكي تحقق كوريا قفزة إلى الأمام، يجب أن تصبح "المحرك الأول" في مجال العلوم والتكنولوجيا المتطورة. كما تعهد بأن تبذل حكومته قصارى جهدها لمساعدة البلاد على أن تصبح واحدة من أكبر ثلاث دول في العالم في مجالات مثل أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية المتقدمة بحلول عام 2030.
وتعد هذه هي المرة الأولى منذ ثماني سنوات التي يحضر فيها رئيس كوري الاحتفال بيوم العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكانت آخر مرة عندما حضرن الاحتفال الرئيسة السابقة "باك كون هيه" في عام 2016.



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