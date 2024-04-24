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السياسية

إطلاق أول قمر اصطناعي نانوي ضمن كوكبة الأقمار الاصطناعية الكورية

Write: 2024-04-24 11:01:32

إطلاق أول قمر اصطناعي نانوي ضمن كوكبة الأقمار الاصطناعية الكورية

Photo : YONHAP News

تم إطلاق القمر الاصطناعي النانوي الكوري الجنوبي لرصد الأرض من مركز فضائي في نيوزيلندا، وذلك ضمن خطة سيول لإنشاء كوكبة من الأقمار الاصطناعية بحلول عام 2027.
ووفقا لوزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تم إطلاق القمر الاصطناعي "نيون سات -1" من محطة فضائية في منطقة "ماهيا" في نيوزيلندا، في الساعة 10:32 من صباح اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي، أي 7:32 من صباح اليوم الأربعاء بتوقيت كوريا الجنوبية، على صاروخ من طراز "إلكترون" تابع لشركة "روكيت لاب".
وكان من المقرر في الأصل أن تتم عملية الإطلاق في الساعة 7:08 صباحا، ولكن تم تأجيلها بسبب خطر الاصطدام المحتمل بمركبة فضائية أخرى.
ويُعد القمر "نيون سات -1" الوحدة الأولى من مجموعة الأحد عشر قمرا اصطناعيا نانويا التي تشكل كوكبة الأقمار الاصطناعية، والتي ستقوم برصد والتقاط صور لشبه الجزيرة الكورية والمناطق المحيطة بها.
وتخطط كوريا الجنوبية لإطلاق خمسة أقمار اصطناعية نانوية أخرى في يونيو 2026 وخمسة أخرى في سبتمبر 2027، على صاروخ كوري من طراز "نوري" الفضائي.
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