كيم يو جونغ تنتقد التدريبات العسكرية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة

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انتقدت "كيم يو جونغ"، الشقيقة القوية للزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، التدريبات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.وفي بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الأربعاء، قالت "كيم"، التي تشغل منصب نائبة مدير إدارة اللجنة المركزية في حزب العمال الحاكم، إن الولايات المتحدة وعملاءها أجروا حوالي 80 جولة من التدريبات العسكرية المشتركة حتى الآن خلال هذا العام، وأن كوريا الجنوبية قد أجرت بشكل فردي حوالي 60 تدريبا.وفي إشارة إلى التدريبات المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان التي أجريت هذا العام، اتهمت "كيم" الدول الثلاث بتصعيد التوتر الإقليمي من خلال إجراء تدريبات عسكرية مشتركة كل أسبوع تقريبا.وتعهدت "كيم" بمواصلة تعزيز القوة العسكرية الساحقة لكوريا الشمالية من أجل الدفاع عن سيادتها وأمنها وسلامها الإقليمي.وفي بيان آخر لمسؤول من إدارة المعلومات الصحفية في وزارة الخارجية الكورية الشمالية، دعت كوريا الشمالية الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إلى وقف إجراء التدريبات المشتركة، ونددت بها ووصفتها بأنها "استعراض للقوة غير مسؤول ومثير للقلق ويدفع شبه الجزيرة الكورية إلى حالة من الفوضى لا يمكن التنبؤ بنتائجها".